"Полный провал": Орбан попал под шквал критики из-за антиукраинского "референдума"

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, который занимает проевропейские позиции, подверг жесткой критике венгерского премьера-путиниста Виктора Орбана. Орбан устроил антиукраинские "национальные консультации", которое Мадьяр назвал "полным провалом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мадяра в Facebook.
Мадьяр заявил, что в этих так называемых "национальных консультациях" приняли участие максимум 600 тысяч граждан Венгрии - это самый низкий показатель за всю историю работы механизма нацконсультаций. Хотя Орбан и его клика заявили о "двух миллионах участников".
Проблема заключалась в том, что "голоса" принимались как на бумажной, так и на электронной основе. Это создало огромное пространство для лжи и манипуляций, а также для хищений.
"На самом деле проголосовать на бумажной основе могли максимум 500 тысяч человек. Сам Гергели Гуляш (руководитель офиса венгерского премьера - ред.) сообщил в правительственной информации, что "голоса", представленные онлайн, были в значительном большинстве по сравнению с бумажными", - сообщил политик.
Также, по его словам, на "консультации" были потрачены "десятки миллиардов государственных денег". По мнению Мадяра, потраченные форинты можно было направить на нужды транспортного сообщения страны, или на нужды здравоохранения.
"Это полный провал", - подытожил венгерский политик.
Венгерский премьер Виктор Орбан - давний и последовательный враг Украины, симпатик российского диктатора Владимира Путина. Например, Орбан критикует поставки оружия Украине и санкции против России, говоря, что это "вредит европейской экономике", в том числе и венгерской.
Также Орбан активно убеждает свое население, что вступление Украины в ЕС "разрушит экономику Венгрии". С этой целью он развернул пропаганду в Венгрии, а также осмелился использовать в своей кампании изображение президента Украины Владимира Зеленского - последний был очень возмущен такой дерзостью.
А недавно Орбан прямо заявил, что будет делать все возможное, чтобы заблокировать вступление Украины в Европейский Союз, объясняя это защитой национальных интересов Венгрии.
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