Полный привод: когда он действительно нужен вашему авто

Автомобилей со всеми ведущими колесами сегодня на дорогах чуть ли не половина. Но насколько нужен полный привод современному автовладельцу - в каких случаях есть смысл доплачивать за 4х4?

О том, кому и когда бывает действительно нужна полноприводная трансмиссия, читайте в материале РБК-Украина .

Поскольку конструкций полноприводной трансмиссии сегодня имеется огромное количество, однозначно говорить о пользе от всех ведущих колес нельзя. Но вопрос стоит рассмотреть с другой стороны: стоит ли вообще стремиться к владению машиной 4х4, даже если она частенько покидает асфальтовые трассы?

Опираясь на мнение бывалых покорителей бездорожья и учитывая собственный опыт, журналисты РБК-Украина Авто рассказывают об условиях эксплуатации, когда автовладелец вполне сможет обходиться моноприводом.

Бездорожье и 4х4

На самом деле есть довольно много типов поверхностей (мы даже не говорим - дорог), когда вполне возможно обойтись лишь двумя ведущими колесами. Рассмотрим каждый вариант отдельно.

Сухой грунт. Даже если дороги совсем нет, но поверхность твердая и в нее не проваливается нога человека, среднестатистический легковой автомобиль или кроссовер сможет двигаться по ней без полного привода.

Даже если дороги совсем нет, но поверхность твердая и в нее не проваливается нога человека, среднестатистический легковой автомобиль или кроссовер сможет двигаться по ней без полного привода. Проблемные проселочные дороги. На грунтовой дороге могут быть глубокие колеи, промоины, холмы - но это само по себе ничего не значит. Когда водитель будет аккуратно двигаться по неровной, но сухой местности без остановок, вращений руля, торможений и ускорений, он будет рисковать в основном зацепиться за землю бамперами или порогами, реже - агрегатами под днищем машины. Если водитель ведет себя более-менее правильно, полноприводный режим трансмиссии ему здесь не нужен.

На грунтовой дороге могут быть глубокие колеи, промоины, холмы - но это само по себе ничего не значит. Когда водитель будет аккуратно двигаться по неровной, но сухой местности без остановок, вращений руля, торможений и ускорений, он будет рисковать в основном зацепиться за землю бамперами или порогами, реже - агрегатами под днищем машины. Если водитель ведет себя более-менее правильно, полноприводный режим трансмиссии ему здесь не нужен. Мокрая поверхность. Если недавно был небольшой дождь, но луж на проселочной дороге нет, опасность будет заключаться в том, что машина может забуксовать на скользком грунте и увязнуть колесами в наиболее мокрых местах. Следовательно, при наличии полного привода его следует включить заранее. Когда привода 4х4 нет, тоже вполне реально преодолеть участок без длительных "заболоченных" зон. Но надо ехать максимально прямо, на ровном газе, без остановок и ускорений, не допуская буксования колес. Словом, на мокрой грунтовой дороге полный привод не помешает - но нельзя сказать, что он решит все проблемы. Особенно если речь идет о недорогом кроссовере-паркетнике, а также когда машина обута в обычные дорожные шины.

Если недавно был небольшой дождь, но луж на проселочной дороге нет, опасность будет заключаться в том, что машина может забуксовать на скользком грунте и увязнуть колесами в наиболее мокрых местах. Следовательно, при наличии полного привода его следует включить заранее. Когда привода 4х4 нет, тоже вполне реально преодолеть участок без длительных "заболоченных" зон. Но надо ехать максимально прямо, на ровном газе, без остановок и ускорений, не допуская буксования колес. Словом, на мокрой грунтовой дороге полный привод не помешает - но нельзя сказать, что он решит все проблемы. Особенно если речь идет о недорогом кроссовере-паркетнике, а также когда машина обута в обычные дорожные шины. Подъем на мокром грунте. Даже едва заметный подъем на мокром грунте существенно снижает шансы на успех для машины с одной ведущей осью. Даже если ведущие колеса не будут загружать, они могут буксовать, как на льду, и машина будет останавливаться, разворачиваться - вплоть до потери управления. Так что на мокрых холмах полный привод необходим - хотя опять-таки, и он не всегда нивелирует все трудности.

Даже едва заметный подъем на мокром грунте существенно снижает шансы на успех для машины с одной ведущей осью. Даже если ведущие колеса не будут загружать, они могут буксовать, как на льду, и машина будет останавливаться, разворачиваться - вплоть до потери управления. Так что на мокрых холмах полный привод необходим - хотя опять-таки, и он не всегда нивелирует все трудности. Грязь во всех ее проявлениях. Жидкая грязь, пропитанный водой вязкий грунт, заполненные водой колеи на длительных участках или просто большие лужи гарантируют проблемы. Любая машина может увязнуть если не одним, то другим колесом, а то и несколькими. На любом приводе здесь надо ехать на ровном газу, без смены передач, сознательных замедлений и лишних движений рулем. Режим 4х4 в таком случае необходим. Когда его нет, шансов будет гораздо меньше, но можно попробовать штурмовать такие участки схода.

Как улучшить проходимость без 4х4

Привод на все четыре колеса - это только одна из составляющих уверенной проходимости машины на тяжелом бездорожье. Поэтому если усовершенствовать другие факторы, то отсутствие режима 4х4 можно частично компенсировать. И интересно, что некоторые из этих характеристик автовладелец может улучшить собственными силами.

Шины . Начать с того, что даже самый совершенный привод 4х4 не будет эффективным, если машина будет на обычных шоссейных колесах. И наоборот - моноприводный автомобиль приблизится к полноприводному, если будет иметь на ведущих колесах резину для грязи типа Mud+Snow с грубой и глубокой нарезкой протектора. Как компромиссный вариант - зимние шины арктического типа (с не слишком стертым протектором!).

. Начать с того, что даже самый совершенный привод 4х4 не будет эффективным, если машина будет на обычных шоссейных колесах. И наоборот - моноприводный автомобиль приблизится к полноприводному, если будет иметь на ведущих колесах резину для грязи типа Mud+Snow с грубой и глубокой нарезкой протектора. Как компромиссный вариант - зимние шины арктического типа (с не слишком стертым протектором!). Геометрическая проходимость . Чтобы машина не цеплялась за грунт кузовом и бамперами, можно увеличить ее клиренс. Для этого используют шины большего диаметра, проставки под пружины и амортизаторы;

. Чтобы машина не цеплялась за грунт кузовом и бамперами, можно увеличить ее клиренс. Для этого используют шины большего диаметра, проставки под пружины и амортизаторы; Навыки водителя. От мастерства водителя проходимость машины на грязи или в снегу зависит не меньше, чем от шин. Следовательно, водителю надо хорошо попрактиковаться в управлении машиной на тяжелых дорогах и вне их. Причем это касается моделей со всеми типами привода.



Коротко

Независимо от наличия привода 4х4, к поездкам по тяжелым дорогам надо готовиться. Это значит, что надо научиться управлять машиной в таких условиях, иметь на колесах правильную резину и прихватить с собой некоторое джиперское снаряжение типа троса, лопаты, мощного домкрата, пары недлинных, но крепких досок и т.д.

При подготовке статьи были использованы материалы "AutoBild Все ведущие" и Motor.