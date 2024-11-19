Полный план стойкости Украины с дополнениями будет представлен в декабре, - Зеленский
Полный план внутренней стойкости Украины со всеми дополнениями будет представлен в декабре этого года. Он станет первой украинской доктриной, которая должна провести страну от войны к миру.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной Раде.
"Полностью план внутренней стойкости для нашего государства со всеми дополнениями будет представлен и передан в декабре этого года", - сказал Зеленский.
Президент очертел четыре пункта плана:
- единство;
- фронт;
- оружие;
- деньги.
Также, как рассказал Зеленский, в плане есть еще шесть пунктов:
- Энергетика - наиболее закрытая из-за преступного стремления России вбросить Украину в блекаут.
- Безопасность - речь идет именно о внутренней безопасности в наших городах и общинах.
- Общества - пункт взаимодействия между государством и местным самоуправлением.
- Человеческий капитал - пункт, посвященный нашей стратегической задаче - создать все условия для украинцев всех поколений и любого происхождения, чтобы жить и развиваться в Украине.
- Культурный суверенитет - как логический результат роста человеческого капитала в Украине.
"И еще один, десятый пункт плана стойкости, который подытоживает путь нашего государства и народа в течение тысячи дней этой войны и одновременно оставляет моральную основу для жизни Украины в будущем, - это политика героев", - добавил президент.
Он отметил, что все десять пунктов внутреннего плана стойкости вместе с дополнениями к каждому пункту фактически станут первой украинской доктриной, которая должна провести Украину от войны к миру.
План стойкости Украины
Напомним, в начале ноября во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план стойкости Украины. Тогда он рассказал, что правительство и военное командование работает над планом внутреннего усиления Украины. Он, в частности, касается достижения целей на фронте.
Внутренний План стойкости Украины взаимосвязан с Планом победы. Одним из его пунктов, в частности, политика героев.
Сегодня, 19 ноября, Зеленский представил план стойкости Украины в Верховной Раде. Как рассказал президент, он состоит из десяти пунктов. Подробнее о плане стойкости Украины читайте в материале РБК-Украина.
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