Полный контроль над Вашингтоном. Республиканцы сохранят большинство в Палате представителей, - СМИ

Республиканская партия, согласно прогнозам, сохранит большинство в Палате представителей Соединенных Штатов Америки (США). В Калифорнии все еще продолжается подсчет голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Согласно прогнозу Decision Desk HQ, Республиканская партия новоизбранного президента США Дональда Трампа получила большинство в Палате представителей. Это означает, что республиканцы будут иметь контроль над обеими палатами Конгресса.

"Окончательный состав Палаты представителей остается неопределенным, поскольку в Калифорнии еще продолжается подсчет бюллетеней", - добавляет The Hill.

Хотя некоторые компании, обнародующие предварительные результаты, еще не подтвердили получение республиканцами необходимых 218 мандатов, именно Decision Desk HQ первыми объявили Трампа 47-м президентом США в ночь выборов.

Выборы в США

В США завершилось недавно завершились выборы президента, согласно которым победу одержал, как и упоминалось выше, Дональд Трамп. В частности недавно Республиканская партия по результатам выборов в США получила большинство в Сенате.

Как заявил советник действующего главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, действующий президент Джо Байден до завершения своей президентской каденции будет убеждать Трампа и Конгресс продолжать поддержку Украины.