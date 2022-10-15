Полностью восстановлено 15 энергетических объектов, которые хотели уничтожить россияне, - президент

В областях продолжаются восстановительные работы после недавних массированных ракетных ударов, которые Россия нанесла по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что в большинстве регионов возобновлена техническая возможность поставки электричества. Однако в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены использовать графики стабилизационных отключений.

"15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим все остальные", - указал Зеленский.

В то же время он призвал продолжать экономить электроэнергию.

"Обращаю ваше внимание: пожалуйста, все еще нужно сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно. Это тоже элемент защиты страны", - добавил президент.