Полностью восстановить энергосистему Украины этой зимой невозможно, - Герус

Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры в течение этой зимы невозможно, несмотря на поддержку западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса в эфире телемарафона.

"Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно", - сказал Герус.

Он подчеркнул, что украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, в Европе нет такого количества оборудования , в которой нуждается Украина, для его изготовления необходимо не менее шести месяцев

По словам Геруса, Украина пока ремонтирует объекты собственными силами, а дефицит электроэнергии компенсирует поочередными отключениями.