Полностью бесплатно и с доплатой. Что такое "доступные лекарства" и кто их может получить

Украинцы могут получить некоторые лекарства бесплатно или с доплатой. Это можно сделать в рамках программы "Доступные лекарства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Программа "Доступные лекарства" включает более 500 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. Часть из них предоставляется бесплатно, другие - с небольшой доплатой.
Какие именно препараты и тест-полоски бесплатны, а за которые нужно платить, можно узнать по ссылкам - перечень лекарственных средств и перечень медизделий.
В таблицах с лекарством можно найти название действующего вещества, форму выпуска и дозировку, страну производителя, сумму доплаты за упаковку.
Программой "Доступные лекарства" могут воспользоваться пациенты с:
Как получить бесплатные лекарства в Украине - узнайте по ссылке.
Также ранее РБК-Украина объясняло, какие лекарства украинцы могут приобрести по электронному рецепту.
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