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Полностью бесплатно и с доплатой. Что такое "доступные лекарства" и кто их может получить

Фото: украинцам объяснили, кто может получить лекарства бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить некоторые лекарства бесплатно или с доплатой. Это можно сделать в рамках программы "Доступные лекарства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Программа "Доступные лекарства" включает более 500 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. Часть из них предоставляется бесплатно, другие - с небольшой доплатой.

Какие именно препараты и тест-полоски бесплатны, а за которые нужно платить, можно узнать по ссылкам - перечень лекарственных средств и перечень медизделий.

В таблицах с лекарством можно найти название действующего вещества, форму выпуска и дозировку, страну производителя, сумму доплаты за упаковку.

Кому могут предоставить бесплатное лекарство?

Программой "Доступные лекарства" могут воспользоваться пациенты с:

  • сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • хроническими болезнями нижних дыхательных путей;
  • сахарным диабетом II типа, сахарным диабетом I типа, несахарным диабетом;
  • болезнью Паркинсона;
  • расстройствами поведения и психики;
  • эпилепсией, для иммуносупрессивной терапии в послеоперационный период трансплантации.

 

 

Как получить бесплатные лекарства в Украине - узнайте по ссылке.

Также ранее РБК-Украина объясняло, какие лекарства украинцы могут приобрести по электронному рецепту.

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