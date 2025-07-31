Полное солнечное затмение длиной 6 минут: кто и когда сможет увидеть событие века

Хотя это затмение не будет видно в Северной Америке (за исключением кратковременного частичного затмения в Ньюфаундленде, Канада), путь полного затмения обещает уникальные впечатления от наблюдения.

Путь полного солнечного затмения 2027 года

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит непосредственно между Землей и Солнцем, полностью закрывая Солнце для зрителей на узкой траектории полного затмения.

Путь будущего затмения 2 августа 2027 года будет простираться через несколько регионов, от Атлантического океана до частей Европы, Африки и Ближнего Востока.

Старт над Северной Атлантикой

Путь начнется в Северной Атлантике и сначала коснется суши на юге Испании, в частности, Коста-де-ла-Лус (Побережье Света) в регионе Андалусия.

Отсюда затмение продолжит движение к Гибралтару, британской заморской территории, прежде чем отправиться на юг в Северную Африку.

Затмение над Северной Африкой и Ближним Востоком

Двигаясь на юг от Испании, путь будет пролегать через такие страны, как Марокко, Алжир, Тунис, Ливия и Египет. Египет переживет самую длинную продолжительность полной темноты, с впечатляющими 6 минутами 22 секундами полной темноты в некоторых районах. Это произойдет в таких городах, как Луксор и Береника, которые являются идеальными местами для наблюдения за затмениями.

Далее затмение продолжится через Ближний Восток, пересекая Саудовскую Аравию, Йемен и некоторые части Восточной Африки, прежде чем завершить свое путешествие на архипелаге Чагос в Индийском океане.

Затмение повлияет примерно на 89 миллионов человек, предоставляя им редкую возможность увидеть полное солнечное затмение.

Выбор лучших мест для наблюдения

Выбор правильного места для наблюдения за полным солнечным затмением 2027 года является решающим для максимального удовольствия от впечатлений.

Путь пересекает несколько стран, каждая из которых предлагает уникальные возможности для наблюдения в зависимости от погодных условий и продолжительности полного затмения. Вот некоторые из лучших вариантов:

Луксор, Египет. Безусловный лидер Для многих любителей затмений Луксор, Египет, будет лучшим местом.

С полной продолжительностью 6 минут 20 секунд, Луксор является оптимальным местом на суше для наблюдения за самым длинным затмением между 2009 и 2114 годами.

Кроме того, в Луксоре расположены некоторые из самых известных древних памятников мира, такие как Долина царей, Карнакский и Луксорский храмы, что обеспечивает как культурный, так и астрономический опыт.

Тунис. Более прохладная альтернатива Для тех, кто хочет избежать сильной жары Египта, Тунис предлагает более умеренный климат и все еще обеспечивает длительное затмение.

Например, в Сфаксе полное затмение продлится 5 минут 41 секунду, что делает его одной из лучших альтернатив Египту, одновременно избегая летней жары и пустынной пыли.

Испания и Гибралтар. Взгляд из Европы Если вы находитесь в Европе, есть отличные варианты для наблюдения за затмением. Южная Испания, особенно Тарифа и Кадис, предложит полное затмение продолжительностью до 4 минут 39 секунд.

Гибралтар также обеспечит захватывающую точку наблюдения для тех, кто хочет увидеть затмение, когда оно впервые коснется суши, хотя и с более короткой продолжительностью.

Украинцы также смогут наблюдать за этим явлением, но мы увидим только частичное солнечное затмение.

Почему затмение продлится так долго?

Одним из самых интересных аспектов полного солнечного затмения 2027 года является его исключительная продолжительность. Полное затмение продлится до 6 минут 22 секунд, что делает его самым длинным полным солнечным затмением, которое происходило на суше между 2009 и 2114 годами. Но почему затмение длится так долго?

Продолжительность полного солнечного затмения зависит от эллиптической орбиты Луны и ее близости к Земле.

Когда Луна находится ближе всего к Земле, ее тень распространяется на большую площадь, что приводит к более длительному полному затмению.

Затмение 2027 года также произойдет вблизи экватора, где тень Луны покрывает большую площадь поверхности. Сочетание этих факторов делает это затмение одним из самых длинных и зрелищных для наблюдения.

Советы по безопасному наблюдению

Наблюдение за солнечным затмением может быть увлекательным опытом, но важно уделять первоочередное внимание безопасности во время наблюдения за этим небесным явлением.

Никогда не смотрите прямо на Солнце без надлежащей защиты глаз, поскольку это может вызвать необратимое повреждение.

Используйте очки для затемнения, которые соответствуют стандарту ISO 12312-2, или используйте специальное солнечное смотровое устройство или проектор-обскуру для безопасного наблюдения.