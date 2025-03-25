В России заявили, что к переговорам с США "привлекут ООН и отдельные страны": реакция ОП

В Кремле заявили, что переговоры между Россией и США будут продолжены, к ним привлекут ООН и другие страны. Обсуждение в Эр-Рияде охватывало широкий спектр вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами были сложными, но полезными для обеих сторон. Об этом заявил член российской делегации Григорий Карасин.

"Обсуждалось все - был интенсивный, сложный диалог, но он был очень полезен и для нас, и для американцев", - отметил Карасин.

По его словам, обсуждение охватывало широкий спектр вопросов, и хотя переговоры завершились, они будут продолжаться.

Особое внимание на переговорах было уделено привлечению международного сообщества к дальнейшим обсуждениям. Карасин подчеркнул, что к следующим этапам переговоров будут привлечены ООН и другие страны.

"Мы будем продолжать это делать, привлекая международное сообщество, прежде всего ООН и отдельные страны", - добавил он.

В целом, по словам российского сенатора, переговоры создали впечатление конструктивного диалога, который является важным и необходимым. Американцы, как отметил Карасин, также заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Согласно российским источникам Reuters, проект совместного заявления уже был направлен для утверждения в Москву и Вашингтон, и стороны планируют обнародовать его во вторник.

Что об этом говорят в Офисе президента Украины

На фоне сложных переговоров между США и Россией, охватывающих различные международные вопросы, в Украине выразили свою позицию по привлечению Организации Объединенных Наций к дальнейшим обсуждениям.

По словам советника руководителя Офиса президента Украины Сергея Лещенко, Украина не может диктовать, кого США или Россия будут привлекать к своим переговорам, ведь это вопрос их выбора.

"Поймите, что это же не наши переговоры (между США и РФ - ред.). Мы не можем влиять на формат. Мы же могли и не хотеть Беседу этого видеть, и не хотели видеть, возможно, кого-то другого", - сказал он.

Однако Лещенко также указал на потенциальные сложности, которые могут возникнуть из-за влияния России на ООН, в частности из-за ее права вето в Совете безопасности. Он предостерег, что использование этого рычага может значительно усложнить или даже заблокировать переговорный процесс.

"Поэтому если Россия предпочитает видеть там ООН, то это можно сказать, что у них есть какие-то рычаги влияния на ООН", - добавил он.