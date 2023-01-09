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Полная фура ликвидированных россиян: Федоров рассказал о потерях оккупантов на фронте

Фото: полная фура ликвидированных россиян: Федоров рассказал о потерях оккупантов на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ежедневно продолжительность жизни оккупантов "тает на глазах". В Мелитополь завезли полную фуру ликвидированных россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя.

"Сегодня в морг пока оккупированного Мелитополя завезли полную фуру ликвидированных российских военных. Кое-где разорванные тела разгрузили насыпью, заняв весь морг", - пишет Федоров.

По словам городского головы, в это время врачи переполнены ранеными россиянами, которых привезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 590 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 111 760 военных.

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