Воздушный щит. Как Украина хочет защитить небо и чем помогает Запад

"Воздушный щит" для Украины

О создании "воздушного щита" для Украины стали говорить еще в сентябре. Под "воздушным щитом" подразумевается предоставление Украине средств, которые помогут защитить небо от российских ракет и авиации.

"Одним из определяющих факторов гарантий безопасности должен быть "воздушный щит". То есть это новейшие системы ПВО. И мир должен это понимать. Потому что защита украинского неба должна быть одной из важных составляющих предстоящей конфигурации безопасности в Европе", - заявлял замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

Уже во вторник, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский говорил о "воздушном щите" во время совещания G7.

"Важно, чтобы у нас было достаточно ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО. Завтра на "Рамштайне" я бы хотел, чтобы наши министры обороны обсудили это. Господин президент Франции, господин премьер Италии, мы очень ожидаем поставок систем SAMP-T . Если это возможно, то они нужны уже в ближайшие месяцы", - сказал он.

Зеленский также обратился к президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю, премьер-министру Британии Лиз Трасс, премьер-министру Канады Джастину Трюдо и премьер-министру Японии Фумио Кисиде с просьбой финансовой поддержки для создания воздушного щит для Украины.

Какие системы просит Украина и что уже получила

С начала российского вторжения Украина стала обращаться к партнерам с просьбой, чтобы ей предоставили современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

IRIS-T

Украина стала первой страной в мире, на вооружение которой поступит новейший зенитно-ракетный комплекс IRIS-T (SLM). Ожидается, что он существенно повысит возможности уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

Ракета IRIS-T оборудована инфракрасной головкой, которая наводит ее на цель. При этом она ничего не излучает и не выявляет своего присутствия. Ракета может поразить цель, которая находится на расстоянии до 40 км, но головка самонаведения захватит цель только с расстояния 20 км. Стало известно, что во вторник, 11 октября, Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T. Следующие установки планируется передать уже в следующем году.

NASAMS

США сначала передадут Украине две батареи систем NASAMS, каждая из которых может содержать до восьми пусковых установок. Батарея NASAMS – это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Переговоры по передаче Украине NASAMS начались еще в первые дни полномасштабной войны, но решения по поставкам принимаются не быстро.

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс. Эта система ПВО предназначена для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах. NASAMS является совместной разработкой норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon. США заключили контракт на 182 млн долларов, что предусматривает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году.

SAMP-T

На срочном саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию и Францию как можно быстрее предоставить ПВО SAMP-T.

Комплекс ПВО SAMP-T был принят на вооружение после комплексных испытаний в 2006 году. Сегодня он находится на вооружении Франции и Италии. Он предназначен для прикрытия важных стационарных объектов. Ракеты SAMP-T готовы сбивать антирадарные, противовоздушные, крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности, а также разные беспилотники при любых погодных условиях, даже при применении различных помех большой интенсивности.

Ранее Украина уже обращалась во Францию с просьбой передать одну или несколько батарей комплекса ПВО этого типа. В минобороны Франции ответили , что свободные комплексы имеют неисправные аккумуляторы и нужно время на приведение их в рабочее состояние.

Как изменилась позиция партнеров после массированных ракетных ударов по Украине

Недавно стали появляться сообщения, что перед приближениемзимы Украина изменила перечень необходимого оружия для получения в США. Теперь приоритетными становятся системы ПВО.

Серия последних ракетных ударов по украинским городам и ключевой инфраструктуре актуализировала давние призывы правительства к своим союзникам . Речь идет о более совершенных системах противовоздушной обороны и оружии большей дальности. Почти сразу же западные партнеры отреагировали на новые вызовы и решили ускорить процесс передачи систем ПВО.

Снабжение IRIS-T должно было начаться в ноябре, но вчера, 10 октября, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт анонсировала передачу "в ближайшие дни" после массированного ракетного удара российских войск по территории Украины. Уже на следующий день стало известно, что первая из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T была передана в Украину.

В понедельник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО. Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы ПВО.

Позже стало известно, что США будут работать над ускорением снабжения систем противовоздушной обороны NASAMS для украинских военных, о чем заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, то ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанут работать", - заявил сегодня Зеленский на совещании с лидерами G7.