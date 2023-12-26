В Воздушных силах опровергли заявление РФ об уничтожении двух Су-24 во время атаки на Феодосию

В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении двух украинских самолетов Су-24 во время атаки на российский крупный десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. В Воздушных силах ВСУ опровергли такую информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Радио Свобода .

"Конечно, что не подтверждаю. Они же каждый день уничтожают по пять наших самолетов у себя в сводках. Поэтому никаких вариантов - здесь верить не нужно", - сказал Игнат.

Он добавил, что Су-24М - это самолеты бригады тактической авиации, их место дислокации в Староконстантинове.

"Понятно, что сейчас авиация не сидит дома, сейчас авиация на оперативных аэродромах выполняет те боевые задачи. Конечно, Россия будет пытаться вложить населению факты об уничтожении нашей авиации. Пакет самолетов они уничтожают у себя в сводках. Это не то, чтобы какие-то СМИ писали или Телеграмм-каналы, а это официальные их сведения, фейковые. Там в месяц выходит весь боевой состав авиации. Несмотря на то, они начали уже F-16 уничтожать. Поэтому верить российским заявлениям о каких-то там уничтоженных самолетах, не стоит", - отметил спикер.

Отвечая на вопрос, мог ли пораженный российский корабль использоваться для перевозки оружия, Игнат подчеркнул, что "взрыв обусловлен не просто подрывом чего-нибудь незначительного".

"Это детонация боеприпасов, большой десантный корабль используется для перевозки как техники и вооружения, так и для личного состава. Он потому и называется десантный, чтобы погрузить свои отсеки и переместиться быстрее одного берега на другой, - сказал он.

По словам спикера, этот корабль мог использоваться для перевозки грузов в порты оккупированных территорий, в частности на Запорожском направлении. Также мог перевозить в Феодосию или другие порты боеприпасы, в том числе "Шахеды".

"Враг атакует постоянно "Шахедами" и уничтожение большой партии, будем надеяться, что это большая партия, может дать нам определенный карт-бланш, как говорится", - отметил Игнат.

Насколько сложна и опасна такая операция для Воздушных сил, он подчеркнул, что у российских сил "есть очень серьезная ПВО".

Поражение корабля "Новочеркасск"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

В российском Минобороны подтвердили поражение их большого десантного корабля "Новочеркасск". Правда, там дофантазировали, что якобы средствами ПВО "были уничтожены два украинских самолета Су-24", осуществлявших пуск авиационных ракет.