В Воздушных силах отреагировали на вчерашние многочисленные тревоги из-за МиГ-31К

Многочисленные воздушные тревоги в Украине вечером 25 августа были из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Таким образом оккупанты не только проводят тренировки, но и пытаются надавить на украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Полеты все же связаны с тренировкой летного состава с выходом в район пусков. Обучение пилотов - это непрерывный процесс, который продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине, постоянно раздражают людей, влияют на нашу экономику, психологическое состояние. Враг это прекрасно понимает", - объяснил спикер.

Игнат также добавил, что сейчас воздушные тревоги из-за взлета МиГ-31К недлительны. В начале полномасштабной войны такие воздушные тревоги длились до полутора часов.

"Полтора часа - это отработка топлива, полностью заправленные баки. Потом взлетал другой. Такая практика уже была, просто летали дольше. Сейчас просто взлет и посадка", - сказал он.

Воздушная тревога 25 августа

Напомним, вчера в течение дня в Украине шесть раз объявляли масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали о взлетах российских истребителей МиГ-31К. Этот самолет является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал", которую сложно сбить силам ПВО. К счастью, сообщений об обстрелах не поступало.

Однако оккупанты во время постоянных воздушных тревог запустили два "Шахеда" с юго-восточного направления. Силы ПВО сбили оба беспилотника в Харьковской области.

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