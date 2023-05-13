В воздушных силах отреагировали на данные CNN о попытке уничтожения системы Patriot

"Patriot в этом случае работал в автономном режиме. Такие цели как "Кинжал", как баллистика, уничтожаются в автоматическом режиме. Включается кнопка "автомат" и все, что летит, - он все будет уничтожать. Радар засекает, и ракета летит навстречу вниз падающему "Кинжалу". Но работает все, соответственно, под контролем человека", - пояснил спикер.

При этом Игнат отметил, что украинские военные не имеют информации, куда могла лететь ракета, ведь ее сбили на большой высоте.

"Здесь только гадать можно куда он должен был лететь. Если Patriot защитил сам себя, то и слава Богу. Его сбили на большой высоте, там полградуса влево, полградуса вправо - это уже десятки километров", - отметил он.

По словам спикера, российские военные применяют "Кинжал" для ударов по целям с заранее известными координатами, при этом не имея способности наводиться на излучение от радарных систем.

"Баллистическая ракета летит по координатам. То есть ей задают четко координаты, спутник все видит. Они летят точно. У них 10-20 метров радиус попадания. Радары видят другие ракеты - противорадиолокационные ракеты, такие как Х-31. Эти ракеты наводятся на излучение радара: радар светит и она на него наводится. Есть другой тип ракет, Х-22 - они настраиваются уже на контрастную цель, на железо", - пояснил он.

Поэтому Юрий Игнат сомневается, что ракета могла наводиться на излучение от радара комплекса противовоздушной обороны Patriot.

Что известно о сбитии "Кинжала"

Напомним, что 4 мая, когда была очередная воздушная атака врага на столицу, в КМВА сообщили, что силы ПВО уничтожили не только дроны, а предположительно и ракету баллистического типа.

Впоследствии военный портал Defence Express сообщил, что украинские бойцы могли впервые сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты. Изначально эту информацию опровергали в командовании Воздушных сил ВСУ и отказывались комментировать.

Но уже 6 мая командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил эту информацию.

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