В Воздушных силах ответили, чего ждать украинцам в День Независимости

"В этот день нужно ничего не ждать. А сделать для себя выводы, насколько важно для нас сегодня обретение нашей настоящей независимости на поле боя потом и кровью наших защитников", - сказал он.

При этом военные, в том числе и бойцы Воздушных сил, будут делать то, что и всегда, - защищать государство и его воздушное пространство.

"Что День Независимости, что другой день. У нас столько прекрасных дат, которые мы отмечаем. Поэтому у врага очень много поводов по нам наносить удары. Так называемых "скрепных" поводов. Видите, а сегодня нет никакого праздника и была атака", - добавил Игнат.

Обстрелы Украины

Отметим, что оккупанты обстреливают мирные города Украины в любые дни. В то же время россияне тяготеют к "сакральным" датам и к тому, чтобы разрушать светлые и памятные для украинцев дни. Поэтому вражеских обстрелов можно ожидать и в День Независимости.

Ранее Игнат отмечал, что в эти дни наши бойцы будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делают всегда.

При этом заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий считает, что захватчики могут прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости. Это может произойти днем раньше или позже, или продолжаться несколько дней.

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