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В Воздушных силах рассказали о ракетах, которыми РФ обстреляла Украину 14 января

Фото: В Воздушных силах рассказали о ракетах, которыми РФ обстреляла Украину (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области РФ около 15:30, попала в многоэтажку в Днепре", - проинформировали украинские защитники.

В Воздушных силах отметили, что радиолокационными средствами было обнаружено приблизительное место запуска, высота и скорость полета. И никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 - нет.

"В ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбитая средствами ПВО", - объяснили наши военные.

В то же время указали, что масса боевой части Х-22 - около 950 килограммов. Максимальная дальность полета - до 600 километров. При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.

"Лишь зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (говорится о системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", - подчеркнули в Воздушных силах.

Украинские защитники призывали обращать внимание только на официальные заявления Минобороны, Генштаба или видов и родов войск ВСУ, а также тщательно проверять любые громкие высказывания, тиражируемые в сети.

Напомним, президент Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрелы РФ жилого дома в Днепре. Он отметил, что Украина найдет всех причастных к этому террору.

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