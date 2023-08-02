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В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной атаки дронов на Украину

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Украина, Среда 02 августа 2023 15:24
В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной атаки дронов на Украину Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Карина Левицкая

Во время ночной атаки по Украине, россияне осуществили запуски дронов сразу с трех направлений. Ранее оккупанты использовали одно или два направления во время одной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Особенностью ночной атаки было то, что пуски "Шахедов" были сразу с трех направлений. Обычно враг использует одно или два направления", - сказал Игнат.

По его словам, обычно пуски происходят из Приморско-Ахтарска Краснодарского края и аэродрома Сеща Брянской области.

Однако, по данным Воздушных сил, сегодня ночью оккупанты использовали Курскую область, полигон Чауда в оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарск.

"Как мы уже сообщали, 23 дрона были уничтожены. Большинство из них в Киевской и Одесской областях. Но ПВО нужно больше. К сожалению, дроны поражают наши объекты", - добавил спикер.

Он также отметил, что сейчас цель врага - это портовая инфраструктура Украины.

"Наше зерно, наше продовольствие, которое мы поставляем в страны Африки и другие, чтобы минимизировать продовольственный кризис в мире. Вот враг сейчас такую цель себе выбрал и, к сожалению, несколько достигает успехов. Но наши защитники пытаются сделать все для того, чтобы уничтожить как можно больше БПЛА", - подчеркнул Игнат.

Атака дронов

Российские оккупанты атаковали беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области и в Киеве.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", - отметили в Одесской ОВА.

Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.

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