Игнат рассказал, сколько украинских пилотов нужно переучить на истребителях F-16

Украине нужно переучить несколько десятков пилотов, чтобы они могли летать на американских истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнат рассказал, что в Украине много молодых и опытных пилотов. Они имеют боевой опыт и владеют английским языком. Эти пилоты будут первыми учиться управлять F-16.

"Это будет не обучение, а переобучение на новый тип самолета. Им нужно будет понять, как это все работает. Им нужно будет поменять философию - из старой советской техники пересесть на западную, - сказал Игнат.

По его словам, первую группу уже подготовили для отправки на обучение. Их подготовка будет зависеть от уровня опыта каждого пилота. Кто будет сначала проходить наземную подготовку, а кто сразу перейдет к полетам.

"Для учений будут использовать разные самолеты, но западные, современные, в которых есть адаптивная кабина. Далее пойдут обучение на реактивных самолетах - этот процесс обучения будет долгим", - отметил спикер.

Он добавил, что для тех пилотов, которые сразу сядут в F-16, процесс обучения будет короче.

"Перспектива обучения наших пилотов будет долгосрочная. Мы должны всех наших пилотов научить. И дальше полностью заменить советский парк Су-24, МиГ-29, Су-27 на западные самолеты", - рассказал Игнат.

Спикер напомнил, что Украине нужно несколько эскадрилей самолетов, чтобы полноценно защищать воздушное пространство от дронов-камикадзе и ракет, помогать наземным силам продвигаться и прикрывать наше морское побережье.

F-16 для Украины

Напомним, 11 июля была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16. В ее состав вошли 11 стран, а возглавлять коалицию - Нидерланды и Дания.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, тренировки пилотов начнутся в августе - начале сентября. В то же время первые истребители F-16 могут начать летать в украинском небе до конца марта 2024 года.

Также мы писали, что Румыния приступит к подготовке украинских пилотов на боевых самолетах F-16 уже в следующем месяце.