В Воздушных силах объяснили, почему не могут поставить ПВО вдали от городов

У Украины пока нет возможности поставить средства ПВО подальше от городов из-за недостаточного количества таких систем.

Он отметил, что тезисы о том, что ПВО якобы следует поставить подальше от городов, - это нарративы российской пропаганды. Игнат отметил, что украинцам пытаются внушить мнение: "видите, они там специально в городах ставят ПВО, мы там поражаем те объекты, которые нам нужно, а они сбивают и все падает вам на головы, вот такие они плохие".

"Вот люди спрашивают, почему ПВО находится близко к городам? Если бы наши комплексы были большего радиуса действия и было бы больше систем, то можно было бы их отодвинуть где-нибудь подальше и сделать большее кольцо защиты", - сказал он.

При этом спикер подчеркнул, что сейчас ПВО расположено настолько плотно и настолько подальше от городов, насколько это возможно.

"Насколько военное руководство приняло такое решение по максимальной защите именно мегаполисов и важных объектов с тем количеством средств, которое мы имеем на сегодняшний день", - добавил он.

По его словам, решить этот вопрос могут истребители F-16, способные между областями перехватывать вражеские цели, а возможно даже и на границе с Украиной.

Атаки России по Украине

Отметим, что с конца апреля россияне увеличили количество обстрелов тыловых областей Украины. В основном оккупанты совершают атаки ночью. Они используют как ракеты, так и дроны.

При этом вражеские войска запускают ракеты разного типа, чтобы запутать украинскую ПВО. Они применяют крылатые ракеты, баллистику и гиперзвуковые "Кинжалы".

Кроме того, на этой неделе противник начал активнее бить по югу Украины ракетами наземного базирования "Оникс". Они летят на большой скорости и малой высоте, поэтому ПВО трудно их обнаружить и сбить.

Украинские власти неоднократно призывали союзников передать нам больше систем ПВО для защиты неба.

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