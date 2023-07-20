Игнат объяснил, почему украинской ПВО сложно сбить ракеты "Оникс"

Ракеты "Оникс", которыми Россия атаковала Одессу и Николаев этой ночью, летят на большой скорости и малой высоте. Поэтому противовоздушной обороне трудно их обнаружить и сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он напомнил, что ракеты наземного базирования "Оникс" Россия не в первый раз применяет по прибрежной зоне Украины.

"Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость велика. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль", – рассказал Игнат.

По его словам, именно это затрудняет выявление и соответственно уничтожение ракет средствами ПВО.

"Трудно с такими ракетами бороться, но влиять можно в конце концов какими-то средствами РЭБ. Поэтому видим, что не все ракеты долетают до целей", - отметил спикер.

Игнат также добавил, что имеющимися средствами ПВО в Украине сбивать "Ониксы" на большой скорости и на малой высоте вряд ли возможно.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, этой ночью оккупанты снова атаковали юг Украины, а именно Одессу и Николаев. Воздушные силы ВСУ отметили, что под ударом врага оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети.

В результате ночной атаки в Одессе и Николаеве повреждены жилые дома и другие здания, возникли пожары. В Одессе известно по меньшей мере о четырех пострадавших, а в Николаеве 19 человек получили ранения, среди них есть дети.

Также российские оккупанты атаковали "Шахедами" Сумы и Черниговскую область.

Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.