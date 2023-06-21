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В Воздушных силах предупредили о возможных пусках "шахедов" на юге

Фото: в Воздушных силах предупредили о возможном обстреле "шахедами" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне могут повторно атаковать Украину дронами-камикадзе типа Shahed в среду, 21 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Там сообщили, что пуски возможны с южного направления.

"В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призывали в Воздушных силах.

Отметим, что на момент публикации воздушную тревогу не объявляли ни в одном регионе.

Воздушная атака 21 июня

Россияне продолжают регулярный террор, обстреливая города Украины ракетами и "шахедами". Сегодня ночью из-за атаки дронами объявляли воздушную тревогу во многих регионах.

Позже раздались взрывы в Хмельницкой области, там из-за падения обломков горело здание.

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