В Воздушных силах показали уничтожение "Шахеда" на юге Украины (видео)

Украинские защитники ночью, 9 апреля, уничтожили вражеский "Шахед" на юге страны. Это удалось запечатлеть на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

"Вражеских БПЛА на юге меньше не становится, но воины Воздушных сил минусуют их ежесуточно", - написал Олещук.

На видео показана боевая работа по вражескому "Шахеду" ночью 9 апреля.

Кроме того, по словам командующего, сегодня в полдень был уничтожен очередной российский "Орлан-10". Работали Одесская и Херсонская зенитные ракетные бригады.

Обстрел Украины 9 апреля

В ночь на 9 апреля российские войска атаковали Украину:

20 ударными дронами типа Shahed, которые были запущены из мыса Чауда - Крым;

4-ма зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.

Воздушным силам удалось уничтожить все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и других областях.