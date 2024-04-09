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У Повітряних силах показали знищення "Шахеда" на півдні України (відео)

Вівторок 09 квітня 2024 19:23
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У Повітряних силах показали знищення "Шахеда" на півдні України (відео) Фото: у Повітряних силах показали знищення "Шахеда" на півдні України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські захисники вночі, 9 квітня, знищили ворожий "Шахед" на півдні країни. Це вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Ворожих БПЛА на півдні менше не стає, але воїни Повітряних сил мінусують їх щодоби", - написав Олещук.

На відео показана бойова робота по ворожому "Шахеду" уночі 9 квітня.

Окрім того, за словами командувача, сьогодні опівдні було знищено черговий російський "Орлан-10". Працювали Одеська та Херсонська зенітні ракетні бригади.

Обстріл України 9 квітня

У ніч на 9 квітня російські війська атакували Україну:

  • 20-ма ударними дронами типу Shahed, які були запущені із мису Чауда - Крим;
  • 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області.

Повітряним силам вдалось знищити усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській й інших областях.

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