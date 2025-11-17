В Воздушных силах показали истребители Mirage 2000 в боевых условиях

"Mirage 2000 Воздушных Сил Украины летит на боевое задание, ожидая хороших новостей из Франции", - говорится в сообщении Воздушных сил.

На видео можно заметить подготовку самолетов к боевым вылетам, а также нанесение ударов из кабины истребителя.

Что известно о Mirage 2000

Mirage 2000 - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Находится на вооружении Франции с 1978 года, претерпел ряд модернизаций.

Самолет выпускается в трех вариантах - истребители-перехватчики, ударные варианты и двухместные учебно-боевые версии. Модернизированные варианты оснащены современной электроникой и способны нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и управляемые бомбы.

Самолет получился довольно простым и надежным, поэтому продолжает находиться на вооружении Франции и ряда других государств даже после появления более современных самолетов.