В Воздушных силах показали истребители Mirage 2000 в боевых условиях

В Воздушных силах ВСУ показали французские истребители Mirage 2000 во время выполнения боевых задач в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Mirage 2000 Воздушных Сил Украины летит на боевое задание, ожидая хороших новостей из Франции", - говорится в сообщении Воздушных сил.
На видео можно заметить подготовку самолетов к боевым вылетам, а также нанесение ударов из кабины истребителя.
Mirage 2000 - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Находится на вооружении Франции с 1978 года, претерпел ряд модернизаций.
Самолет выпускается в трех вариантах - истребители-перехватчики, ударные варианты и двухместные учебно-боевые версии. Модернизированные варианты оснащены современной электроникой и способны нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и управляемые бомбы.
Самолет получился довольно простым и надежным, поэтому продолжает находиться на вооружении Франции и ряда других государств даже после появления более современных самолетов.
Стоит напомнить, что 6 февраля 2025 года глава Минобороны Франции сообщил о передаче первых истребителей Mirage 2000 Украине. Также вместе с самолетами в Украину прибыли пилоты, которые прошли многомесячную подготовку во Франции.
Уже в марте стало известно, что украинские воины впервые использовали Mirage для уничтожения воздушных целей во время массированного удара россиян.
Также сегодня, 17 ноября, стало известно, что Украина планирует закупить около сотни французских боевых самолетов Rafale, производителем которых является компания Dassault Aviation.