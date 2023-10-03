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В Воздушных силах показали видео ночной работы ПВО

Фото: в Воздушных силах показали видео ночной работы ПВО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 3 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронам-камикадзе Shahed и крылатой ракетой. В Воздушных силах показали кадры работы нашей ПВО в Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

"Сегодня хорошо поработали в Днепропетровской и Одесской областях!" - написал Олещук под видео.

Он уточнил, что 30 из 32 воздушных целей были уничтожены подразделениями 138 Днепровской зенитной ракетной бригады, 301 Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток", 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", истребительной авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.

Обстрел Украины 3 октября

Ночью 3 октября в юго-восточных частях Украины объявляли воздушную тревогу из-за применения россиянами ударных БПЛА и баллистических ракет.

В общем российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным дроном-камикадзе "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Силы ПВО уничтожили 29 БПЛА и одну ракету.

В частности, в небе над Одесской и Николаевской областями этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны было сбито 17 вражеских "Шахедов", а над Днепропетровской областью - 13 дронов-камикадзе и одну крылатую ракету.

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