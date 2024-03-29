В Воздушных силах показали отражение ночной атаки на юге Украины (видео)

Этой ночью, 29 марта, украинские военные на юге страны уничтожили 5 вражеских дронов типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"В эту ночь воины Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушных сил уничтожили пять вражеских "Шахедов", - написал Олещук.

Атака на Украину в ночь на 29 марта

Этой ночью террористы нанесли Украине мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора. Враг применил различные типы ракет и ударных беспилотников. Всего было выпущено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 БпЛА.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы.

Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушных целей.