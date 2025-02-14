В Воздушных силах показали ночную работу по российским дронам на юге Украины (видео)

Обстрел Украины 14 февраля

Российская армия в ночь на 14 февраля запустила по территории Украины 133 беспилотника по типу Shahed.

Силы ПВО работали в 11 областях страны. Военным удалось сбить 73 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Также 58 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

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