Системы IRIS-Т от Германии - очень мощная вещь, усилят нашу ПВО, - Игнат

"Дополнительные системы IRIS-Т придут. Как сказал немецкий посол, они до конца года будут поставлены. И это достаточно хорошая для нас информация", - сказал Игнат.

Он отметил, что IRIS-Т - новейшие комплексы, которые есть в ВСУ на вооружении, и которые Германия производит для Украины. И несмотря на то, что эти системы не могут работать против баллистики, они полноценные и очень мощные комплексы.

"То есть два подразделения с радаром, командным пунктом и пусковыми установками, которые идут в составе зенитно-ракетного подразделения. Как говорят на Западе - батарея, а у нас - дивизион. И это собственно такие два подразделения усилят то или иное направление. Это чрезвычайно мощное. вещь", - подчеркнул спикер.

Германия до конца года отправит Украине еще две системы IRIS-Т

Вчера стало известно, что до конца 2023 Украина получит еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т от Германии для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой. Об этом рассказал посол Германии в Украине Марти Егер.

Он отметил, что сейчас в Украине развернуты три системы IRIS-Т, а к концу этого года планируется пять.

По мнению посла, это должно быть залогом еще большей безопасности украинских городов для их защиты от российских атак.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин дал несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление страны.

Также недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.