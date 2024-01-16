В Воздушных силах оценили, как повлияет сбитие А-50 на обстрелы по Украине

"Как это повлияет? Ну прилетит другой самолет и будет обеспечивать. Повлияет ли это на какие-то, возможно, обстрелы. Ну, в определенной степени. Но российские ракеты и дроны, им не слишком нужен самолет для ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения - ред.)", - отметил он.

Спикер напомнил, что и дроны, и ракеты, россияне программируют еще на земле, и они летят по указанным маршрутам и по указанным целям.

"Самолет ДРЛО может лишь выявлять пуски ракет нашей ПВО и таким образом предоставить информацию на собственно свои командные пункты", - отметил он.

Хороший знак

В общей сложности, Игнат назвал "хорошим знаком" уничтожение вражеского самолета А-50.

"Действительно, пожалуй, впервые в истории самолет такого класса, самолет дальнего радиолокационного обнаружения да еще вместе с командным пунктом были молниеносно уничтожены. Противник лишился серьезного самолета. Уничтожение А-50 - это очень хороший знак, и для нас, и для стран Запада", – констатировал военный.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22.

15 января командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Чуть позже официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В свою очередь, вчера спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбитие самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. При этом, в России уже запустили фейк из-за инцидента с самолетами А-50 и Ил-22.

Отметим, что в общей сложности у России может быть 9 единиц А-50, но не все из них боеспособны. Подробно о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - в материале.