В Воздушных силах оценили, может ли Россия каждую ночь атаковать дронами

"Если будут такими темпами (атаковать дронами - ред.), как те две ночи, то судя уже по озвученной нашими спецслужбами и разведке информации о новой партии в 250 дронов, по меньшей мере половину они уже использовали. То есть можно условно подсчитать", - отметил Игнат.

В свою очередь он акцентировал внимание, что новая партия дронов может быть подвезена никогда, поскольку Россию с Ираном разделяет кусок Каспийского моря.

"Они могут морским путем хоть ежедневно эти дроны возить. Вопрос в том, готов ли Иран в дальнейшем предоставлять беспилотники, есть ли у него сколько? Будут ли они делать это под видом производства на условном российском заводе, который они хотели построить. Собственно, все зависит от поставок. Поэтому готовиться будем", - заметил Игнат.

При этом он подчеркнул, не стоит недооценивать россиян, поскольку те видят, что мы научились эффективно сбивать дроны, но они также понимают, что эти атаки истощают нашу систему ПВО.

"Потому что дроны сравнительно дешевы, враг это понимает. Даже истребители поднимаются для перехвата. В их уничтожении помогает западное вооружение. Работает оно очень эффективно, но его нужно больше", - подытожил Игнат.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит длительную атаку дронами, чтобы истощить украинскую ПВО. Только за два дня нового года Силы обороны сбили более 80 дронов "Шахед".

Добавим, ранее РБК-Украина писало, почему оккупанты атакуют Украину дронами именно ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.