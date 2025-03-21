Воздушные силы обратились к украинцам с важной просьбой

"Некоторые публикации с пролетами боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут значительно помочь противнику. Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для противника", - сказано в сообщении военных.

Фото: пример фото, которые нельзя публиковать (facebook.com/kpszsu)

Воздушные силы уточняют, что украинские пилоты ежедневно выполняют боевые задачи в прифронтовых районах, где существует высокий риск поражения вражескими ракетами и средствами ПВО. Россияне могут воспользоваться любой информацией о местах базирования, маршрутах полета или маневрах для их уничтожения.

"Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в частности истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами", - добавили в Воздушных силах.