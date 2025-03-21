RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Воздушные силы обратились к украинцам с важной просьбой

Иллюстративное фото: украинцев просят не публиковать фото с авиацией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцев попросили не публиковать в сети фото и видео с украинской боевой авиацией. Это может помочь российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Некоторые публикации с пролетами боевой авиации, опубликованные в соцсетях, могут значительно помочь противнику. Даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для противника", - сказано в сообщении военных. 

Фото: пример фото, которые нельзя публиковать (facebook.com/kpszsu)

Воздушные силы уточняют, что украинские пилоты ежедневно выполняют боевые задачи в прифронтовых районах, где существует высокий риск поражения вражескими ракетами и средствами ПВО. Россияне могут воспользоваться любой информацией о местах базирования, маршрутах полета или маневрах для их уничтожения.

"Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в частности истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами", - добавили в Воздушных силах.

Важные просьбы к украинцам

Напомним, военные уже неоднократно просили украинцев не публиковать в сети кадры с перемещением украинской техники или солдат. Такая информация полезна для врага.

При этом граждан Украины постоянно просят не публиковать фото и видео с последствиями российских атак, поскольку это также может помочь россиянам.

К слову, ранее Минреинтеграции просило не публиковать информацию об украинцах, которые пропали без вести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиация УкраиныВоздушные силы УкраиныВойна в Украине