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Воздушные силы уничтожили уже больше 200 иранских "Шахедов"

Фото: ВСУ уничтожили уже больше 200 иранских дронов-камикадзе (defence-ua.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Воздушным силам Украины за 36 суток удалось уничтожить 223 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"По состоянию на 19 октября, с момента первого случая сбития на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136" (13 сентября 2022 г., г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных сил и другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 223 БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что к уничтожению беспилотников, которые оккупанты маркируют как "Герань-2", привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и др.

Напомним, ранее стало известно, что западные союзники в ближайшие дни поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.

Кроме того, министры обороны Украины и Израиля 19 октября обсудят возможность поставок израильских средств противовоздушной обороны.

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