Воздушные силы отбили большинство ночных "Шахедов": детали атаки РФ

Ночная атака на Украину

Заметим, что в ночь на 1 августа россияне били по Днепропетровской области ударными дронами. В результате атаки разрушен частный дом, из-под завалов достали двух детей.

Пострадавшие - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка - госпитализированы.

По данным медиков, состояние мальчика - тяжелое, девочки - средней тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.

В то же время сегодня утром оккупанты ударили из артиллерии по Херсону. В результате обстрела погибла мама троих детей.

Стоит добавить, что этой ночью россияне обстреляли и Запорожский район, ударив по жилым домам. В результате российских ударов пострадали двое мирных жителей.