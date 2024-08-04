Украинский "воздушный щит" является одним из самых сильных в Европе, - Зеленский

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина теперь владеет и современными, действительно эффективными системами ПВО. Таких систем ПВО еще недостаточно, чтобы закрыть от российских ракет и дронов действительно все наше небо, но сегодня украинский "воздушный щит" уже один из сильнейших в Европе", - сказал он.

По словам президента, с начала войны пилоты воздушных сил Украины совершили уже 22 тысячи боевых вылетов.

"Мы увеличиваем силу нашей авиации", - отметил Зеленский.