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Воздушные силы объяснили причину "затишья" с тревогами в Украине

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью не устраивали свои обычные воздушные атаки по территории Украины, в частности с применением ударных дронов. Это связано с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

Полковник отметил, что это в авиации называется "нелетной погодой".

"Здесь все просто. Можно зайти на сайты, прогнозирующие погоду, и посмотреть, что происходило или сейчас происходит на востоке страны. Это "нелетная погода", как говорят в авиации", - ответил он на вопрос, с чем связано относительное "затишье" с воздушными тревогами.

Так, обратил внимание Игнат, по этой причине враг и не устраивал характерные авиационные налеты и не применял "Шахеды" в ночь на 26 октября.

"Именно поэтому и беспилотников фактически вообще не было в эту ночь. Не было видно их на наших мониторах. И самолеты. Вот плохая погода позволяет украинцам более менее спать. Погода влияет на ход боевых действий", - подчеркнул он.

В Украине портится погода

Ранее сообщалось, что по данным синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине 26 октября в большинстве областей будет дождливой, а также ожидается туман. При этом местами температура воздуха прогреется днем до +23 градусов.

Также напомним, что вчера в Украине повсеместно были дожди. 

Ранее РБК-Украина проанализировало прогноз погоды на ноябрь нескольких профильных ресурсов, и составило примерную картину, чего можно ждать от погоды в следующем месяце.

Напомним, недавно спикер командования ВС Юрий Игнат высказался об израильской системе оповещения и объяснил, заработала ли она в Украине.

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