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Сильные дожди, туман, но местами до +23: прогноз погоды в Украине на сегодня

Четверг 26 октября 2023 08:42
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Сильные дожди, туман, но местами до +23: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: погода в Украине 26 октября будет дождливой и туманной, но относительно теплой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 26 октября, в большинстве областей будет дождливой. Ожидается туман, при этом местами температура воздуха прогреется днем до +23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, погода в Украине будет облачной. Прогнозируются дожди, в северо-восточных, восточных и Днепропетровской областях ночью умеренные, местами значительные дожди.

В то же время днем в большинстве южных и центральных областей без существенных осадков.

Также ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, ночью в северо-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в среднем 7-12 °, в Крыму и на побережье морей до 16 °; днем 13-18°, на юге страны местами 20-23°. На севере страны ночи прогнозируют 3-8° тепла, а днем 6-11°.

Сильные дожди, туман, но местами до +23: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет облачно. Ночью ожидается небольшой дождь. Ночью и утром по Киевской области местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве температура ночью 8-10 °, а днем около 15 °. По области ночью 7-12°, а днем 13-18°.

Напомним, недавно погода в Киевской области побила очередной температурный рекорд.

Добавим, что РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в ноябре 2023 года.

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