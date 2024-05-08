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Воздушные силы предупредили, что РФ может продолжать комбинированные удары по Украине

Фото: пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы должны быть готовы, что Россия может продолжать наносить комбинированные удары по Украине.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы видим, что это серьезная атака с достаточно большим применением большого количества различных типов ракет. Конечно, враг анализирует применение, пытается собирать информацию, в том числе и из своей разведки, из открытых источников о том, какие именно объекты им удалось поразить", - заявил он. 

Евлаш добавил, что россияне целятся на энергетическую инфраструктуру Украины, продолжают ее уничтожать и пытаются бить по различным объектам. 

"Мы должны быть готовы к тому, что противник может продолжать такие свои удары. Видели несколько уменьшение в последнее время "Шахедов". Однако этой ночью враг использовал более двух десятков своих ударных БПЛА. Поэтому в этом плане мы должны быть готовы к отражению всех возможных вариантов воздушного нападения", - отметил он.

Массированная атака на Украину

В ночь с 7 на 8 мая российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под прицелом оказались объекты в Полтавской, Кропивницкой, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Зафиксированы удары по трем украинским теплоэлектростанциям, что привело к повреждению их оборудования.

Подробнее о ночных обстрелах - читайте в материале РБК-Украина.

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