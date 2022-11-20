Воздушные силы оценили возможность широкого наступления РФ на фоне ракетных атак

"Первая причина (ракетных атак - ред.) - они хотят нас победить. Понятно, что хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам", - говорит Игнат.

Он подчеркнул, что единственные наступательные действия врага, по его словам, сейчас ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"О наступлении таком ощутимом говорить сейчас, пожалуй, рано. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия. Несколько линия стабилизировалась. Сейчас линия боевых столкновений - все-таки река Днепр. О том, что наступательные действия ведутся противником и на Бахмутском, и на Авдеевском направлении - это понятно. Может ли быть более широкое наступление - покажет время. Понятно, что изгнаны резервы, которые у них были на южном фронте. Их противник явно перебрасывает на восточное направление. Так же как и некоторые вооружения с территории Беларуси", - объяснил Игнат.

Массированные ракетные атаки РФ по Украине

Напомним, 15 ноября РФ нанесла самый массированный удар по энергетической инфраструктуре страны с начала полномасштабной войны. Враг выпустил Украиной 96 крылатых ракет, из которых 75 удалось сбить.

При этом уже через день россияне снова начали массированно бить по Украине.

В Пентагоне считают, что таким образом оккупанты хотят перегрузить и истощить запасы украинского ПВО.

Украинские военные же в очередной раз призвали граждан воздержаться от распространения сообщений о взрывах или работе украинского ПВО до официальных комментариев.

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