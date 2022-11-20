"Работают наши". Гуменюк призывает не сообщать о работе ПВО

Сообщать о работе украинского ПВО или взрывах в тех или иных населенных пунктах не следует до официальных комментариев. Это ориентирует врага, где сосредоточены наши силы.

"Им (оккупантам - ред.) не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройки, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты", - говорит Гуменюк.

В свою очередь она призвала не спешить предупреждать, что "сейчас в том или ином регионе сработала ПВО", или писать по типу "взрывы, которые вы слышите, - спокойно, работают наши".

"Помните о том, когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность и не нужно извещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете, где и на каких направлениях сосредоточены эти силы", - объясняет. Гуменюк.

Она подчеркнула, что нужно помнить о гибридности этой войны и мощи информационного фронта.

"Война продолжается, взрывы возможны, а об их последствиях и нужной информации - мы обязательно известим, не торопитесь и не помогайте врагу", - подытожила Гуменюк.

Напомним, ранее в Минобороны США предупредили, что РФ пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО, поэтому для этого россияне усиливают свои ракетные удары по Украине.

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