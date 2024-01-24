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Воздушная тревога объявлена в части регионов Украины. Есть угроза баллистики

Украина, Среда 24 января 2024 16:41
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Воздушная тревога объявлена в части регионов Украины. Есть угроза баллистики Фото: воздушная тревога объявлена в части регионов Украины 24 января из-за угрозы баллистики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Масштабная воздушная тревога объявлена в части Украины 24 января. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В частности, тревога объявлена в 16:33 в 8 областях - Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская области.

Воздушная тревога объявлена в части регионов Украины. Есть угроза баллистики

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики.

"Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская области - угроза применения баллистического вооружения!" - говорится в сообщении.

Отбой тревоги

В Воздушных силах Украины сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения для Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областей.

Обстрел Украины

Российские войска в ночь с 23 на 24 января атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед", украинские силы ПВО уничтожили один из 6 дронов-камикадзе.

Кроме того, вечером 23 января россияне нанесли очередной удар по Харькову, зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру.

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