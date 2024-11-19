Воздух в городах Европы может содержать следы взрывов российских ракет в Украине, - Гринчук

В ряде европейских стран фиксируют продукты горения, выброшенные в воздух в результате ракетных ударов России по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук во время Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.
"Даже в мирном европейском городе воздух может содержать следы взрыва российской ракеты", = сказала Гринчук.
По ее словам, продукты горения, выброшенные в воздух в результате ракетных ударов России, уже попали в Румынию, Молдову, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Сербию, Хорватию и Польшу.
Министр также добавила, что из-за боевых действий и лесных пожаров за почти три года полномасштабной войны потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн тонн. Всего из-за войны уже уничтожено 3 млн гектаров лесов.
Кроме того, по словам Гринчук, загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины составляет 139 000 кв. км - это в два раза больше площади Азербайджана.
Напомним, 17 ноября Россия впервые за последние три месяца массированно атаковала Украину. Как рассказал президент Владимир Зеленский, россияне выпустили 120 ракет и 90 дронов.
В частности, в Киеве обломки сбитых дронов упали в четырех районах, пострадали два человека. Также были атакованы Днепр, Кривой Рог, Николаев, Кременчуг, Одесса. Среди погибших работники железной дороги и энергетики.
Отметим, что основной удар пришелся на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране.
Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.