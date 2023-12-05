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Повестки в Украине хотят вручать по электронной почте и заказным письмом, - нардеп

Фото: Федор Вениславский, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

В Украине готовят законопроект, который предусматривает вручение повесток по электронной почте и заказным письмом.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель президента в Верховной раде, член комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом", - отметил Вениславский, комментируя новый законопроект о мобилизации, который готовят в парламенте. 

Он уточнил, что уведомление о передаче заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки представители почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.

При этом, по словам Вениславского, в случае с электронной почтой, в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призовников, который будет содержать все идентификационные данные. 

"Эти нормы должны упростить получение повестки и не разрешать людям злоупотреблять тем, что они якобы не получают повестку и не нарушают закон", - разъяснил он. 

При этом авторы законопроекта хотят разрешить вручение повесток не только представителями территориальных центров комплектования, но и органами местного самоуправления и органами исполнительной власти. Это планируют сделать, чтобы уточнить полномочия всех органов власти в вопросе мобилизации, рассказал нардеп. 

Вышеперечисленные органы, по его словам, очень часто избегают своих обязанностей насчет мобилизации. 

"Эти нормы есть в законопроекте, который мы еще нарабатываем. Он еще не зарегистрирован. Дискуссии еще продолжаются. Однако есть все шансы зарегистрировать этот документ в финальном виде уже к концу этой недели", - резюмировал Вениславский. 

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизацию в Украине объявили еще в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. 

Этот вопрос стал особенно актуальным в последнее время. В частности, представители власти неоднократно заявляли о намерении изменить порядок мобилизации. 

По словам нардепа Егора Чернева, парламентарии сейчас согласовывают изменения с военными. Сразу после этого соответствующий законопроект хотят внести на рассмотрение Рады. 

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