Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля

Сегодня последний день, когда военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные, избежав наказания. После чего тех, кто не успел это сделать или проигнорировал требования закона, ожидают штрафные санкции.
Изменяющееся после 16 июля - РБК-Украина узнало у Минобороны ответы на главные вопросы.
Для законопослушных граждан, которые обновили свои персональные данные в период с 18.05.2024 по 16.07.2024, ничего не изменится. Общая мобилизация продолжит происходить в порядке и способах, предусмотренных действующим законодательством.
Для военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные в указанный период, предусмотрена административная ответственность по части третьей статьи 210-1 КУ об административных правонарушениях (далее - КУоАП) (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации).
При этом привлечение военнообязанного к административной ответственности никоим образом не освобождает его от выполнения воинского долга.
На вопрос будет ли им всем проводиться рассылка повесток на существующие почтовые адреса / открыто против всех производства / все будут объявлены в розыск в Минобороны отмечают, что необходимо различать ответственность для тех граждан, кто состоит на учете, но не обновил свои персональные данные в 60-дневный срок и не состоящих на военном учете, кто не встал на военный учет и не обновил свои персональные данные в период с 18.05.2024 по 16.07.2024.
Первые могут быть привлечены к ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации). В свою очередь, вторые могут быть привлечены к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП (нарушение правил военного учета), а в случае уклонения от военного учета после предупреждения руководителя ТЦК СП - к уголовной ответственности по части первой статьи 337 Уголовного кодекса Украины (далее - УКУ) ), и к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации). О суммах штрафов РБК-Украина писало здесь.
Однако в Минобороны обращают внимание, что автоматическое привлечение к ответственности не предусмотрено.
Что касается граждан, которые нарушают правила военного учета или законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации, ТЦК СП будет направлять письменное уведомление в органы Национальной полиции Украины относительно их задержания и доставки в ТЦК с целью привлечения к ответственности и обеспечения исполнения воинского долга.
Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, после наложения руководителем ТЦК квалифицированной электронной подписи могут:
Определение объема мобилизационного ресурса осуществляется на уровне высших органов военного управления государства, поэтому не все выполнившие требования нового закона о мобилизации по обновлению персональных данных будут подлежать мобилизации, отметили в ведомстве.
Полицейские смогут задерживать и доставлять военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные в период с 18.05.2024 по 16.07.2024, непосредственно в ТЦК СП с целью привлечения к административной ответственности, а также обеспечения выполнения такими гражданами своей воинской обязанности.
Также полицейские смогут задерживать тех военнообязанных, которые выполнили требования по обновлению персональных данных в соответствии с заключительными и переходными положениями ЗУ от 11.04.2024 № 3633-IX, только в случае совершения такими гражданами отдельных правонарушений (например, в случае игнорирования повесток ТЦКСП) целью прохождения военно-врачебной комиссии, отказа от получения повестки с целью прохождения военно-врачебной комиссии и т.п.).
Привлечение гражданина к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП никоим образом не освобождает его от исполнения своей воинской обязанности. Поэтому такие граждане могут быть призваны на военную службу во время мобилизации на особый период в общем порядке.
Согласно статье 235 КУоАП дела о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, об повреждении военно-учетных документов или потере их по неосторожности (статьи 210, 210-1, 211 КУоАП (кроме правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, состоящими в запасе Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины) рассматривают ТЦК СП.
От имени ТЦК рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они делают это круглосуточно.
При этом штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, кроме случаев, предусмотренных статьями 300-1, 300-2 КУоАП, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней с дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.
Согласно статье 308 КУоАП в случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный частью 1 статьи 307 настоящего Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом .
В порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с правонарушителя взимается: двойной размер штрафа, определенного в соответствующей статье настоящего Кодекса и указанного в постановлении о взыскании штрафа; расходы на учет указанных правонарушений. При этом действия государственных исполнителей по принудительному исполнению постановлений ТЦК регулируются ЗУ "Об исполнительном производстве", которое предусматривает право государственных исполнителей, в частности, налагать арест на банковские счета и имущество правонарушителей.
Отправку повесток по почте будут осуществлять ТЦК СП.
Военнообязанные, которые не обновили свои персональные данные в период с 18.05.2024 по 16.07.2024, в первую очередь будут вызываться в ТЦК повестками с целью обновления персональных данных.
Военнообязанные, которые выполнили требования по обновлению персональных данных, могут вызываться в ТЦК повестками с целью прохождения военно-врачебной комиссии.
В соответствии с пунктом 41 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением КМУ от 16.05.2024 № 560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК СП:
Военнообязанные, выполнившие требования по обновлению персональных данных в соответствии с заключительными и переходными положениями ЗУ от 11.04.2024 № 3633-IX, могут вызываться в ТЦК повестками с целью прохождения военно-врачебной комиссии для определения пригодности для прохождения военной службы.
Через приложение Резерв+ вызов на ВВК не предусмотрен. Министерство обороны планирует ввести функционал, который позволит гражданам самостоятельно записываться для прохождения военно-врачебной комиссии через приложение, без необходимости посещать ВВК.
Поскольку военно-врачебная комиссия во время военного положения должна проходиться раз в год, путем цифровизации планируется упростить и облегчить этот процесс для граждан.
Электронное бронирование заработает в ближайшее время. Бронирование будет работать через "Дію". На первом этапе бронирования там будет работать для критически важных предприятий, которые обеспечивают потребности Сил обороны.
Как будет работать бронирование на портале "Дія":
Согласно заключительным и переходным положениям ЗУ от 21.03.2024 № 3621-IX граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (т.е. до 04.05.2024) и в течение девяти месяцев (т.е. в срок до 04.02. 2025) подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе.
Выполнение указанной обязанности не зависит от того, гражданин состоит на специальном учете (забронированный), имеет ли отсрочку от мобилизации и т.п.
Порядок и условия пересечения гражданами Украины государственной границы Украины во время действия военного времени определены Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57.
Согласно правилам, пропуск граждан через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами подразделения охраны государственной границы. Администрация Госпогранслужбы организует в установленном законодательством порядке осуществление пограничного контроля и пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств и грузов, принимает решение о предоставлении в соответствии с законодательством разрешения на пересечение лицами государственной границы в упрощенном порядке.
Учитывая указанное, поднятый в обращении вопрос не относится к полномочиям Министерства обороны Украины.
В соответствии с частью третьей статьи 23 ВСУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, время явки в ТЦК устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения военно-врачебной комиссии.
Поскольку в данной норме употребляется словосочетание "в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК", а не словосочетание "через два месяца со дня прохождения ВВК", военнообязанный должен явиться в ТЦК именно в сроки, определенные в соответствующей повестке, но при при этом такой срок не может быть больше периода двух месяцев со дня прохождения ВВК. Поэтому в данном случае речь об определенной отсрочке от призыва не идет.
Базовая общевойсковая подготовка, определенная статьей 10-1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", начинается с 01.09.2025 г. для граждан:
Напомним, что в мае этого года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно которому военнообязанные, призывники и резервисты от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в течение 60 суток (до 16 июля). Речь идет о такой информации: мобильный телефон, фактический адрес проживания и email (при наличии). После чего тех, кто не выполнил требование закона, могут оштрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен.
Добавим, что обновить свои данные можно несколькими способами: через мобильное приложение Резерв+, ЦПАУ или ТЦК. Детальнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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