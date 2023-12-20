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Повестки в больницах - было бы странно, а в спортзалах можно, если владельцы не против, - Фитьо

Украина, Среда 20 декабря 2023 09:05
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Повестки в больницах - было бы странно, а в спортзалах можно, если владельцы не против, - Фитьо Фото: в ВСУ рассказали, можно ли выдавать повестки в спортзалах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Представители ТЦК могут выдавать повестки военнообязанным в спортзалах с согласия владельцев, ведь это общественное место. Другое дело, если бы это происходило, например, в больницах - было бы странно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Если бы представителей ТЦК зафиксировали в отделении больницы травматологии и если бы они там раздавали повестки - это было бы странно. А спортзал - это общественное место. То есть законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено", - сказал Фитьо.

По его словам, в этом случае это заведение, которое предоставляет общественные услуги, так же как и заведения питания. И если их владельцы не возражают, то представители ТЦК могут провести там мероприятия по оповещению граждан, которые могут подпадать под мобилизацию.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян продолжается мобилизация.

Недавно власти страны решили изменить порядок ее проведения. Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Более подробно о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина.

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