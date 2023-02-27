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Возможна ли высадка десанта россиян в Приднестровье: ответ Гуменюк

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Понедельник 27 февраля 2023 15:46
Возможна ли высадка десанта россиян в Приднестровье: ответ Гуменюк Иллюстративное фото: стало известно, возможна ли высадка десанта россиян в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты не смогут организовать высадку своего десанта на территории Приднестровья, поскольку им этого не даст сделать Украина или страны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им разрешит! Те силы, которые сейчас там сосредоточены на самой территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями об их мощности, которые распространяет российская пропаганда", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас украинские военные понимают, что в случае попытки россиян десантироваться в Приднестровье, отпор будет очень мощным.

Она также уточнила, что сейчас силы нашей страны сосредоточены на границе в соответствии с той угрозой, которая гипотетически возможна.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что у России нет достаточного количества сил в Приднестровье для того, чтобы организовать нападение на Украину.

Также мы писали, что сейчас вокруг Приднестровья началось очередное обострение ситуации. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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