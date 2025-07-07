Наводнение в Техасе: число погибших возросло до 80, поиски пропавших продолжаются

В американском штате Техас число погибших из-за масштабного наводнения возросло как минимум до 80 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Шериф округа Керр Ларри Лейта сообщил, что среди погибших были 28 детей. Подтверждено количество погибших в следующих округах:
Также до сих пор считаются пропавшими без вести воспитатель лагеря "Мистик" и 10 девочек. Среди пропавших, помимо прочего, оказался местный начальник пожарной охраны. Он престал выходить на связь после того, как поехал на вызов в качестве спасательной операции. К поискам людей привлечены военные беспилотники.
Президент США Дональд Трамп пообещал, покидая Нью-Джерси после выходных в своем гольф-клубе, что продолжит федеральную поддержку Техаса после разрушительных наводнений. Он заявил, что рассматривает возможность посещения штата в пятницу, 11 июня.
"Мы очень тесно сотрудничаем с представителями Техаса. То, что произошло, - это ужасно, абсолютно ужасно", - сказал он.
Напомним, наводнение в центральном Техасе началось утром, 4 июля. Река Гваделупе вышла из берегов из-за сильных паводков. В округе Керр вода поднялась на 8-9 метров всего за 45 минут.
В частном детском лагере "Мистик" находились 700 человек. Из них десятки погибли и пропали без вести. Среди жертв стихии оказался директор лагеря Дик Истленд.
Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия в штате Техас после наводнения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.