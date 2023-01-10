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В Калифорнии из-за наводнения эвакуировали целый город

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Вашингтон, Вторник 10 января 2023 02:50
В Калифорнии из-за наводнения эвакуировали целый город Фото: в Калифорнии из-за наводнения эвакуировали целый город (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Калифорнии, США, из-за угрозы наводнения эвакуирован прибрежный город Монтесито, расположенный в 140 километрах от Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В населенном пункте проживают около 9 тысяч человек. Среди самых известных жителей –принц Гарри со своей семьей, телеведущая Опра Уинфри и актриса Эллен Дедженерес.

"Самый сильный ливень еще впереди. Если ваш дом находится в зоне действия приказа об эвакуации, пожалуйста, покиньте его немедленно", - говорится в сообщении пожарной службы города.

Сообщается, что наводнение в Калифорнии за последние два дня коснулось 90% жителей Калифорнии, что составляет 10% от населения всех США. Предстоящий шторм угрожает оползнями и отключением электроэнергии.

Ранее мы писали, что из-за урагана в Калифорнии 560 тысяч домов остались обесточенными из-за шторма и ливней, есть пострадавшие.

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Калифорния Соединенные Штаты Америки
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