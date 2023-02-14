В ЮАР объявили чрезвычайное положение из-за масштабного наводнения

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил чрезвычайное положение в связи с масштабным наводнением, которое затронуло семь из девяти провинций страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Регионы Мпумаланга и Восточный Кейп больше всего пострадали от наводнений, которые были вызваны проливными дождями в результате погодного явления Ла-Нинья, которое проявляется в нарушении нормальной циркуляции атмосферных масс в регионе.

Применение национального закона о стихийных бедствиях дает правительству дополнительные полномочия, в том числе в отношении закупки и доставки товаров и услуг, а также возможность обходить ограничения, установленные действующим законодательством.

Также сообщается, что национальная полиция и силы обороны могут быть вызваны для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения. В разных регионах в результате проливных дождей затоплены десятки домов и транспортных средств, а также местами размыты дороги и дамбы.