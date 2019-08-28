До порядку денного Ради включили зняття депутатської недоторканності

До порядку денного першого засідання Верховної ради України нового скликання включили законопроект про зняття депутатської недоторканності. Відповідне рішення прийняли на засіданні підготовчої депутатської групи, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави підготовчої групи Дмитра Разумкова, до порядку денного включили законопроект 7203. Як зазначив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, цей законопроект буде 11 пунктом в завтрашньому порядку.

Відзначимо, законопроект був ініційований фракцією БПП в парламенті минулого скликання. Він пропонує внести зміни до статті 70 Конституції щодо недоторканності народних депутатів.

Відзначимо, раніше в партії "Слуга народу" висловили впевненість, що законопроект 7203 зможе отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів.

До цього також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський виступає за прийняття Верховною радою саме цього законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з 2020 року. У червні 2018 року Конституційний суд схвалив проект про скасування недоторканності нардепів.



