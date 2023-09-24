Возвращаются в Украину? В ISW оценили способность "вагнеровцев" повлиять на возможности РФ

Эксперты проанализировали появившиеся сообщения о возвращении различных подразделений "вагнеровцев", чтобы снова повоевать против Украины.

По мнению аналитиков, боевики этой группировки, скорее всего, окажут незначительное влияние на боевые возможности РФ, не обеспечив полного набора эффективности, который ЧВК "Вагнера" имел как унитарная организация под руководством Евгения Пригожина и основателя данной группировки Дмитрия Уткина.

В публикации приводится заявление бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая 23 сентября о том, что в этой области и на разных участках линии фронта действуют отряды "вагнеровцев".

Экс-чиновник также отметил, что ему не известна численность боевиков "Вагнера" или данные об организации, под которой они действуют в Украине.

Как пишут в ISW, источник, связанный с ЧВК "Вагнера", сообщил, что около 500 наемников этой группировки, включая тех, кто отказался участвовать в восстании 24 июня в РФ, присоединились к новой неустановленной организации, сформированной бывшим начальником отдела кадров "вагнеровцев". Он также добавил, что наемники, скорее всего, вернутся в Украину, чтобы участвовать в боях на южном фланге Бахмута.

Ранее эксперты Института изучения войны наблюдали сообщения о том, что начальник отдела кадров ЧВК "Вагнера", ранее известный как Вадим В. "Хрусталь", пытается завербовать этих боевиков в новую ЧВК для операций в Африке.

"Такие сообщения указывают на то, что силы "Вагнера" раздроблены и вряд ли смогут организоваться в сплоченную боевую силу или оказать влияние на боевые возможности России, если они вернутся к боевым действиям в Украину", - говорится в отчете.

"Вагнеровцы" после восстания Пригожина

Напомним, после неудачной попытки государственного переворота в России, что организовывал главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в июне, часть этих наемников" переехала" в Беларусь, а еще некоторая часть подписала контракт с Минобороны РФ.

К слову, примерно за месяц до своего "марша на Москву" Пригожин заявлял, что потери его наемников в боях против Сил Обороны Украины составили десятки тысяч убитыми.

Через несколько месяцев в России упал самолет, на борту которого находился Пригожин. На фоне этого число "вагнеровцев" в Беларуси стало уменьшаться.

Как объясняли ранее в Центре национального сопротивления, выезд "вагнеровцев" из Беларуси связан с отсутствием финансирования со стороны РФ. ЦНС также сообщал, что они отправятся в Ливию, Судан, Нигер, Мали, ЦАР и другие страны Арфики.